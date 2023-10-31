В Бундестаге обсудили атаку Крыма: Депутатов заинтересовало применение немецких дронов

В парламенте Германии подняли вопрос об атаке Крымского полуострова дронами немецкого происхождения.Депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Пётр Быстрон поднял вопрос об атаке Крыма немецкими беспилотниками.
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