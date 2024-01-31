В Архангельске коллекцию Северного морского музея пополнил китовый ус

Китовый ус длиной более двух метров Северному морскому музею подарили участники Арктического плавучего университетаКак рассказал ИА «Регион 29» заведующий отделом научно-исследовательской и просветительной работы Северного морского музея Василий Абрамовский, в День дарения китовый ус от лица Арктического плавучего университета преподнесла преподаватель кафедры географии и гидрометеорологии САФУ Анна Трофимова.