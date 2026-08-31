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Проклятие тайги? После исчезновения семьи Усольцевых найдено тело туриста

Проклятие тайги? После исчезновения семьи Усольцевых найдено тело туриста

По информации «Аргументов и фактов», в природном парке «Ергаки» Красноярского края обнаружили тело туриста, пропавшего во время похода.

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