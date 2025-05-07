В руководстве страны 30 лет сидел матерый враг

Игорь Максаков

Всему своё время, и мы ошибаемся, и были долгие годы с кем-то друзьями, а потом стали врагами. Что ни у кого такое не случалось разве??? Поэтому вот такие разговоры про то, кто кого крышевал, они ни о чём.