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В руководстве страны 30 лет сидел матерый враг

В руководстве страны 30 лет сидел матерый враг

Рогозин сообщил, что его травлю в СМИ и интернете длительное время оплачивал Чубайс и что 30 лет в руководстве страны сидел матерый враг.

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Комментарии
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spss
Сынка специалиста пусть не забудет....
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2 час.
Игорь Максаков
Всему своё время, и мы ошибаемся, и были долгие годы с кем-то друзьями, а потом стали врагами. Что ни у кого такое не случалось разве??? Поэтому вот такие разговоры про то, кто кого крышевал, они ни о чём.
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1 час.
Нина Грекова
У нас ... матёрых врагов (скрытых, открытых), процентов 70 - в Правительстве, СФ и Гос.Думе.
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1 час.
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