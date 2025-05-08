Инвесторы агрессивно фиксируют прибыль в Bitcoin — приближается локальный максимум и последующая коррекция?

С начала 2024 года чистая реализованная прибыль/убыток по 7-дневному скользящему среднему (7DMA) биткойна стабильно оставалась на положительном уровне, достигая $1 млрд в день, когда BTC приближается к историческим максимумам.
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