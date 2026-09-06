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Гигантский бутерброд с икрой и чаофань: в Южно-Сахалинске прошел фестиваль «Остров-Рыба»

Гигантский бутерброд с икрой и чаофань: в Южно-Сахалинске прошел фестиваль «Остров-Рыба»

В Южно-Сахалинске на площадке перед музеем «Россия — моя история» прошел XII гастрономический фестиваль «Остров-Рыба».

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