Источник: ЦСКА пытается перехватить Олейникова у «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru Несмотря на то что казанцы уже практически объявили о сделке, московский ЦСКА предпринял попытку перехватить игрока на финишной прямой, и, судя по последним данным, это ему удалось.
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