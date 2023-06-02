Хайтек+

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Егоров Николай
    В заголовке одно, в статье совсем другое.Ученые выяснили, ...
  • nikon70456
    всё может быть, они ж тоже не спят,,  всё испытают на окраине, говно отсеют, а нужным будут заниматься,, локхид марти...Пентагон провел у...
  • Вася Сдерибаса
    У РФ есть гипер звук, а у Пентагона нет!! Неужели не продали, подумалось после недавнего неудачного испытания такой р...Пентагон провел у...

Компонент популярного подсластителя повреждает ДНК

Компонент популярного подсластителя повреждает ДНК

Команда из Университета штата Северная Каролина изучала подсластитель сукралозу, которая используется как самостоятельный заменитель сахара, а также добавляется в выпечку, газировку, жевательную резинку, десерты и многие другие продукты питания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх