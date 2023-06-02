Компонент популярного подсластителя повреждает ДНК

Команда из Университета штата Северная Каролина изучала подсластитель сукралозу, которая используется как самостоятельный заменитель сахара, а также добавляется в выпечку, газировку, жевательную резинку, десерты и многие другие продукты питания.
Команда из Университета штата Северная Каролина изучала подсластитель сукралозу, которая используется как самостоятельный заменитель сахара, а также добавляется в выпечку, газировку, жевательную резинку, десерты и многие другие продукты питания.
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