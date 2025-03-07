Бессент заявил о готовности ввести санкции против РФ при необходимости AlexCoderБессент заявил о готовности ввести санкции против РФ при необходимости AlexCoder Американцы хотят и дальше использовать стратегию “кнута и пряника” Несмотря на потепление двусторонних отношений, США не готовы отказаться от политики санкционного давления на Россию в случае, если это будет эффективно для достижения мира на Украине.
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