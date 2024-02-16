Спрос на жилье в Москве сократился в январе. Количество соглашений купли-продажи снизилось на 3%, а договоров долевого строительства (ДДУ) — на 8%, при этом число ипотечных сделок выросло на 11%, подсчитали аналитики «Метриум» на основе данных Росреестра.
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