Спрос на жилье в Москве сократился в январе. Количество соглашений купли-продажи снизилось на 3%, а договоров долевого строительства (ДДУ) — на 8%, при этом число ипотечных сделок выросло на 11%, подсчитали аналитики «Метриум» на основе данных Росреестра.