Эксперт допустил ссору США и ЕС из-за "Северного потока — 2"

dpa Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что США могут нанести удар по договоренностям с Евросоюзом, если решатся ввести новые санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2".
dpa Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что США могут нанести удар по договоренностям с Евросоюзом, если решатся ввести новые санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2".
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