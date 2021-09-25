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Эксперт допустил ссору США и ЕС из-за "Северного потока — 2"

Эксперт допустил ссору США и ЕС из-за "Северного потока — 2"

dpa Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что США могут нанести удар по договоренностям с Евросоюзом, если решатся ввести новые санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2".

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