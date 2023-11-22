Эми Мартинес пытался запрыгнуть на трибуну, чтобы помешать полицейскому ударить аргентинского болельщика дубинкой

Перед началом матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной (0:1) начались беспорядки. Болельщики обеих сборных подрались на трибуне за воротами, вскоре после этого бразильские полицейские стали избивать аргентинцев дубинками.
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