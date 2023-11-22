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Эми Мартинес пытался запрыгнуть на трибуну, чтобы помешать полицейскому ударить аргентинского болельщика дубинкой

Эми Мартинес пытался запрыгнуть на трибуну, чтобы помешать полицейскому ударить аргентинского болельщика дубинкой

Перед началом матча квалификации ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной (0:1) начались беспорядки. Болельщики обеих сборных подрались на трибуне за воротами, вскоре после этого бразильские полицейские стали избивать аргентинцев дубинками.

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