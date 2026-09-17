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5koleso.ru

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От «Бентли» одно название: в Китае вышел BYD Yuan UP Flying Spur Edition за 877 000 рублей

Выбор названия Flying Spur Edition для BYD Yuan UP (в Европе он известен как BYD Atto 2) можно назвать неожиданным.

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