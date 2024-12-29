Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    С развитием информационных технологий уже можно не "вшивать чип". В Москве, когда проходил ЧМ-2018, в метро задержали...Россия становится...
  • Игорь Кузнецов
    Интересная история: В 2004 году Саакашвили, ставший президентом, предложил Зурабишвили гражданство Грузии (при сохран...Хотите, чтобы мы ...
  • Дмитрий Бакланов
    Я бы вообще всем гражданам РФ чип вшил, со сбором информации на ЛОКАЛЬНЫЙ носитель. Это защита от неправедного обвине...Россия становится...

Милосердие к упырям?

Милосердие к упырям?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Киев. На аллее Городов -Героев демонтировали названия Москвы и Минска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФЮ
Фаина Юсупова
Делают всё лижба понравиться хозяину.Аллея Славы предназначено героям которые защищали свою землю от нациских захватчиков как сейчас находится на Украине.Там воевали на поле боя настоящие украинцы вместе с другими народами всех национальностей от таких мразей которые продали землю сейчас и вешают портреты Бендеры и Шухевича по всей стране.Вот вам и наследие появилось торчат честь и славу своего же народа.
Ответить
21 час.
Анастасия Гончарова
только утилизация и распределение по скотомогильникам всю эту свинопадаль 🐷🐽..всех до единого,толку уже ни от кого нет и не будет никогда..мразь всегда останется только мразью...😡
Ответить
21 час.
ВИ
Владимир Иванов
как они будут опрадываться и где будут прятаться эти суки когда русские прийдут в киев
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх