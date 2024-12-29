ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Киев. На аллее Городов -Героев демонтировали названия Москвы и Минска.
Милосердие к упырям?
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Делают всё лижба понравиться хозяину.Аллея Славы предназначено героям которые защищали свою землю от нациских захватчиков как сейчас находится на Украине.Там воевали на поле боя настоящие украинцы вместе с другими народами всех национальностей от таких мразей которые продали землю сейчас и вешают портреты Бендеры и Шухевича по всей стране.Вот вам и наследие появилось торчат честь и славу своего же народа.
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21 час.
Анастасия Гончарова
только утилизация и распределение по скотомогильникам всю эту свинопадаль 🐷🐽..всех до единого,толку уже ни от кого нет и не будет никогда..мразь всегда останется только мразью...😡
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21 час.
ВИ
Владимир Иванов
как они будут опрадываться и где будут прятаться эти суки когда русские прийдут в киев
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20 час.
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