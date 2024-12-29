ФЮ Фаина Юсупова Делают всё лижба понравиться хозяину.Аллея Славы предназначено героям которые защищали свою землю от нациских захватчиков как сейчас находится на Украине.Там воевали на поле боя настоящие украинцы вместе с другими народами всех национальностей от таких мразей которые продали землю сейчас и вешают портреты Бендеры и Шухевича по всей стране.Вот вам и наследие появилось торчат честь и славу своего же народа.

Анастасия Гончарова только утилизация и распределение по скотомогильникам всю эту свинопадаль 🐷🐽..всех до единого,толку уже ни от кого нет и не будет никогда..мразь всегда останется только мразью...😡