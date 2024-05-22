Симоньян: Генералы в России должны получать миллион рублей. Интересно, Иванову и Кузнецову хватило бы этих денег чтобы не брать?

Интересная жизнь с Vera Star На днях в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что генералы в России должны получать заработную плату в размере одного миллиона рублей, причем по словам пропагандистки, это касается не только армии, а всех людей которые носят погоны.