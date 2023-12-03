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Актер Сергей Астахов рассказал о заболевании дочери

Актер Сергей Астахов рассказал о заболевании дочери

Сергей Астахов признался, что его дочь борется с анорексией Актер заявил, что переживает за дочь. Фото: Legion-Media, соцсети Сергей Астахов раскрыл детали о состоянии своей 25-летней дочери Марии, борющейся с анорексией.

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