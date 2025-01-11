❕Бастрыкину доложат об инциденте с избиением школьника в Ялте Ранее в социальных сетях появилась информация, что в ялтинской школе группа подростков избила сверстника.
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❕Бастрыкину доложат об инциденте с избиением школьника в Ялте Ранее в социальных сетях появилась информация, что в ялтинской школе группа подростков избила сверстника.