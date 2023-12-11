Основатель известного в Чите хора медакадемии Нина Литвинцева умерла

Заслуженный работник культуры Нина Литвинцева скончалась на 84-м году жизни.Печальную новость о смерти создательницы и идейной вдохновительницы хора Gaudeamus в ЧГМА Нины Литвинцевой сообщил ректор вуза Дмитрий Зайцев.
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