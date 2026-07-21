Была когда-то такая серия фильмов «Наверное Боги сошли с ума».Именно там я впервые увидел медоеда – и немедленно влюбился.
Олдскул
Комментарии
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Атом Мартин
Человек устроен природой так что у него в голове , в его сознании есть заложенное природой понятие добра и зла , не догмами и придумано кем то в каком то веке , а в голове самого человека , а когда ему стали врать и добро искажать а зло вводить как некую субстанцию из какого то политического контекста некой правоты , то естественно мир стал переворачиваться в понятии и сознании конкретного отдельного человека. Убивать себе подобных нельзя ни под каким политическим соусом.
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2 м.
Наталия
У властей наблюдается устойчивое раздвоение личности.
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2 м.
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