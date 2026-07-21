Атом Мартин

Человек устроен природой так что у него в голове , в его сознании есть заложенное природой понятие добра и зла , не догмами и придумано кем то в каком то веке , а в голове самого человека , а когда ему стали врать и добро искажать а зло вводить как некую субстанцию из какого то политического контекста некой правоты , то естественно мир стал переворачиваться в понятии и сознании конкретного отдельного человека. Убивать себе подобных нельзя ни под каким политическим соусом.