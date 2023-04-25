Истребители Typhoon оснастят супер-радаром

©BAE Systems Прототип нового радара уже проходит испытания. Радар производства BAE Systems позволит самолету одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и на земле в самых сложных оперативных и метеоусловиях.
©BAE Systems Прототип нового радара уже проходит испытания. Радар производства BAE Systems позволит самолету одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и на земле в самых сложных оперативных и метеоусловиях.
Свежие комментарии