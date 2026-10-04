«Герани» над Киевом: что меняет команда после запуска

Российские ретрансляторы в Киеве могут давать операторам «Гераней» возможность корректировать задание уже после запуска — но военная польза зависит не от непрерывной связи, а от того, успевает ли новая информация повлиять на полёт до того, как аппарат пройдёт критический участок.
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