«Герани» над Киевом: что меняет команда после запуска

Российские ретрансляторы в Киеве могут давать операторам «Гераней» возможность корректировать задание уже после запуска — но военная польза зависит не от непрерывной связи, а от того, успевает ли новая информация повлиять на полёт до того, как аппарат пройдёт критический участок.