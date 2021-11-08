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Как правильно оказывать первую помощь при ожогах: рекомендации врача

Как правильно оказывать первую помощь при ожогах: рекомендации врача

Существуют разные виды ожогов, каждый из них нужно лечить по-своему, заявила хирург Галина Декаспер. «При термическом ожоге горячими жидкостями первая помощь самому себе – это окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров.

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