Как правильно оказывать первую помощь при ожогах: рекомендации врача

Существуют разные виды ожогов, каждый из них нужно лечить по-своему, заявила хирург Галина Декаспер. «При термическом ожоге горячими жидкостями первая помощь самому себе – это окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров.
Существуют разные виды ожогов, каждый из них нужно лечить по-своему, заявила хирург Галина Декаспер. «При термическом ожоге горячими жидкостями первая помощь самому себе – это окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров.
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