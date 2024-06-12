БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новые пути и формы наркотрафика через Центральную Азию (I)

Новые пути и формы наркотрафика через Центральную Азию (I)

В середине февраля 2024 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Бишкеке рассказал о существенных изменениях в наркотрафике на афганском направлении: «Информация о наркоситуации в государствах Центральной Азии указывает на то, что поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают.

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