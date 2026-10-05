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FiNE NEWS

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Пациентка выиграла суд: клиника заплатила 1,5 млн рублей за обман и моральный ущерб

В Головинском районе Москвы суд вынес необычное решение: стоматологическая клиника должна выплатить пациентке не только деньги за неоказанные услуги, но и компенсировать моральный ущерб и заплатить штраф.

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