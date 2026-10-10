Что происходит с охранной сигнализацией при отключении света и интернета: разбор сценариев и резервов

Осенью и зимой перебои с электричеством перестают быть редкостью, и тогда у многих возникает закономерный вопрос: останется ли объект под защитой, если пропадёт питание или прервётся интернет? Однозначного ответа для всех случаев не существует — слишком многое зависит от того, как именно собрана система, какие резервные контуры в неё заложены и насколько продуманно организованы каналы передачи сигналов.