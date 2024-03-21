Генсек РФС Митрофанов о ситуации Промеса: «Это не позор российского футбола, потому что не относится к нему. Но это репутационный удар – вопрос больше к «Спартаку», нежели к лиге»

Футболист «Спартака» арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.