РБК: японская Astellas прекращает выпуск антибиотика Вильпрафен в России

Astellas, фармакологическая компания из Японии, приняла решение остановить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) в Российской Федерации.
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