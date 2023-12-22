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РБК: японская Astellas прекращает выпуск антибиотика Вильпрафен в России

РБК: японская Astellas прекращает выпуск антибиотика Вильпрафен в России

Astellas, фармакологическая компания из Японии, приняла решение остановить производство антибиотиков Вильпрафен и Вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин) в Российской Федерации.

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