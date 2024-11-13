Улучшение позиций: Москва и Киев пытаются добиться преимущества перед приходом Трампа – FT

Осталось совсем немного времени до тех пор, когда новоизбранный президент США хотя бы формально, но попытается воплотить в реальности свой план быстрого прекращения конфликта на Украине после вступления в должность.
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