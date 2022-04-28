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Банки попросили ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за санкций

Банки попросили ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за санкций

ЦБ РФ запланировал выпустить модернизированные банкноты в период с 2022 по 2025 годы. Предполагалось, что 100 рублей выпустят в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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