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Иваново

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Ивановские наездники приняли участие в новогодних костюмированных стартах

Ивановские наездники приняли участие в новогодних костюмированных стартах

Ивановские наездники приняли участие в новогодних костюмированных стартахВоспитанники спортивной школы № 11 вместе с тренером-преподавателем Ксенией Хохловой выступили на новогодних костюмированных стартах, которые проходили в конноспортивном клубе «Риат».

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