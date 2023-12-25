Ивановские наездники приняли участие в новогодних костюмированных стартах

Ивановские наездники приняли участие в новогодних костюмированных стартахВоспитанники спортивной школы № 11 вместе с тренером-преподавателем Ксенией Хохловой выступили на новогодних костюмированных стартах, которые проходили в конноспортивном клубе «Риат».
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