Ягода от смерти и при чём тут Пушкин

Когда узнают цену за литр морошки, часто спрашивают, смеясь: "Она что, от смерти"? Редкая ягода, за которой нужно ещё поохотится, растёт не везде, а сезон сбора длится всего несколько недель.
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