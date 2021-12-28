В Украине предложили усилить армию за счет спецпошлины на топливо из России

В украинской Раде собираются ввести новую спецпошлину, чтобы "улучшить обороноспособность страны". Парламентарии предлагают собрать больше денег на армию за счет импорта разного топлива из России, сообщает киевское издание "Экономическая правда".
В украинской Раде собираются ввести новую спецпошлину, чтобы "улучшить обороноспособность страны". Парламентарии предлагают собрать больше денег на армию за счет импорта разного топлива из России, сообщает киевское издание "Экономическая правда".
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