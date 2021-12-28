Царьград

1 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А он и своих детей готов по ружье ставить? Или только детей работяг? Народ Украины, снесите к чертям этих идиотов!!!Детей - в "пушечн...
  • Россиянин
    Только вот США будут категорически против. Они скажут, что то насчет нарушения прав человека и все такое. Ведь интерн...Москва сделала вс...
  • А Кудасов
    У меня не низкий доход и мне за 70-т, но ни Баскова, ни Киркорова ни тот стандартный набор наигранно веселящихся испо...Граждане России с...

В Украине предложили усилить армию за счет спецпошлины на топливо из России

В Украине предложили усилить армию за счет спецпошлины на топливо из России

В украинской Раде собираются ввести новую спецпошлину, чтобы "улучшить обороноспособность страны". Парламентарии предлагают собрать больше денег на армию за счет импорта разного топлива из России, сообщает киевское издание "Экономическая правда".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх