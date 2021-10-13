Саммит Украина-ЕС и Медведчук в суде: что произошло вечером 12 октября

Уже 23-й по счету саммит Украина - ЕС, который состоялся 12 октября в Киеве при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Офисе украинского главы государства охарактеризовали как "самый успешный" за всю историю отношений Украины и Евросоюза.