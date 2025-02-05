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Царьград

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  • Игорь Васиков
    Выгонят nuдapacoв из компарии, некому будет тащить туда таких-же.Google отказывает...
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Цены на арабику взлетели: эксперты прогнозируют рост на 2-3 года вперед

Цены на арабику взлетели: эксперты прогнозируют рост на 2-3 года вперед

Мировые цены на кофе арабика достигли рекордных высот, превысив 8,5 тыс. долларов за тонну. Эксперт Олег Иванов прогнозирует, что высокая стоимость сохранится в ближайшие годы из-за климатических изменений в Бразилии и Колумбии, что может изменить потребительские привычки.

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