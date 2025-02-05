Цены на арабику взлетели: эксперты прогнозируют рост на 2-3 года вперед

Мировые цены на кофе арабика достигли рекордных высот, превысив 8,5 тыс. долларов за тонну. Эксперт Олег Иванов прогнозирует, что высокая стоимость сохранится в ближайшие годы из-за климатических изменений в Бразилии и Колумбии, что может изменить потребительские привычки.