Цены на арабику взлетели: эксперты прогнозируют рост на 2-3 года вперед

Мировые цены на кофе арабика достигли рекордных высот, превысив 8,5 тыс. долларов за тонну. Эксперт Олег Иванов прогнозирует, что высокая стоимость сохранится в ближайшие годы из-за климатических изменений в Бразилии и Колумбии, что может изменить потребительские привычки.
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