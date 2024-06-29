Каждый шаг нового министра обороны Андрея Белоусова привлекает повышенное внимание не только политологов, военкоров и простых россиян.
"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны
Комментарии
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Jolie
в статье ничего про генеральшу нет. При чём тут МТ
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10 час.
kornilenko28 корниленко
Ни сколько не удивлен .Прослужил 25 лет в ВС СССР и последнии 3 года в ВС России - люди сошли с ума главная цель службы была украсть конечно не у всех (слава Богу) а еще коррупция назначение на должности не по уму а по протекции поэтому там чистить и чистить . Но в армии очень много порядочных и честных ребят и на них нужно опираться
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7 час.
Владимир 123
Жизнь покажет что будет
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3 час.
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