"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

kornilenko28 корниленко

Ни сколько не удивлен .Прослужил 25 лет в ВС СССР и последнии 3 года в ВС России - люди сошли с ума главная цель службы была украсть конечно не у всех (слава Богу) а еще коррупция назначение на должности не по уму а по протекции поэтому там чистить и чистить . Но в армии очень много порядочных и честных ребят и на них нужно опираться