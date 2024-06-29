☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аудрюс
    Вообще-то это письмо было не вам адресовано! Оденьте очки, перед тем как читать! Был у меня друг Аудрюс, он спас меня...По следам былого:...
  • Владимир 123
    Жизнь покажет что будет"Сажать теперь бу...
  • Игорь Михайлович
    шлюха как раз вы. причём шлюха трусливая, тявкающая из за спины хозяина. всё вы тут, прячущие личики, и пишущие под к...По следам былого:...

"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

Каждый шаг нового министра обороны Андрея Белоусова привлекает повышенное внимание не только политологов, военкоров и простых россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jolie
в статье ничего про генеральшу нет. При чём тут МТ
Ответить
10 час.
kornilenko28 корниленко
Ни сколько не удивлен .Прослужил 25 лет в ВС СССР и последнии 3 года в ВС России - люди сошли с ума главная цель службы была украсть конечно не у всех (слава Богу) а еще коррупция назначение на должности не по уму а по протекции поэтому там чистить и чистить . Но в армии очень много порядочных и честных ребят и на них нужно опираться
Ответить
7 час.
Владимир 123
Жизнь покажет что будет
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх