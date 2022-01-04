Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным

Российский президент Владимир Путин выстраивает отношения с американской администрацией с сильной позиции после внешнеполитических неудач команды лидера США Джо Байдена, заявил бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Кори Миллс.
Российский президент Владимир Путин выстраивает отношения с американской администрацией с сильной позиции после внешнеполитических неудач команды лидера США Джо Байдена, заявил бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Кори Миллс.
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