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Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным

Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным

Российский президент Владимир Путин выстраивает отношения с американской администрацией с сильной позиции после внешнеполитических неудач команды лидера США Джо Байдена, заявил бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Кори Миллс.

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