В МИД России обвинили американского политика в наглости

Признания бывшего советника экс-президента США Джона Болтона в планировании государственных переворотов за рубежом демонстрируют наглость и нуждаются в тщательном разборе, сказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Признания бывшего советника экс-президента США Джона Болтона в планировании государственных переворотов за рубежом демонстрируют наглость и нуждаются в тщательном разборе, сказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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