Царьград

4 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    ага! в шлепках на поиски сбежавшей жены😜 и без документов в другую страну...В Ростовской обла...
  • Marina Harmati
    ЗАЧЕМ именно сейчас, когда в стране идет СВО, когда ситуация настолько напряжена, когда общество болезненно самоопред...Экстренно и секре...
  • Marina Harmati
    В Российском законодательстве особо тяжкие преступления делятся на: - посягательства против жизни, здоровья, телесно...Экстренно и секре...

В МИД России обвинили американского политика в наглости

В МИД России обвинили американского политика в наглости

Признания бывшего советника экс-президента США Джона Болтона в планировании государственных переворотов за рубежом демонстрируют наглость и нуждаются в тщательном разборе, сказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх