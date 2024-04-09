Свекольный сок. Отличный источник энергии, поскольку содержит железо и калий, необходимые для её образования и поддержания.
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Свекольный сок. Отличный источник энергии, поскольку содержит железо и калий, необходимые для её образования и поддержания.
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