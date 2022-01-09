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Глава «Ньюкасла» аль-Румайян с телохранителями посетил раздевалку команды после вылета из Кубка от клуба 3-й лиги

«Ньюкасл» потерпел поражение в 3-м раунде Кубка Англии и покинул турнир. Команда, приобретенная в начале октября консорциумом, включающим Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, уступила клубу из третьей лиги Англии – «Кембриджу» (0:1).

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