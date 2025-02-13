Российские военные эвакуировали гражданских из Дзержинска

ВС России эвакуировали много гражданского населения из Дзержинска. Старший стрелок ефрейтор Евгений Пономаренко отметил, что на первом этаже одного из зданий находилось мирное население, а в подвалах прятались солдаты ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии