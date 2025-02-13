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Российские военные эвакуировали гражданских из Дзержинска

Российские военные эвакуировали гражданских из Дзержинска

ВС России эвакуировали много гражданского населения из Дзержинска. Старший стрелок ефрейтор Евгений Пономаренко отметил, что на первом этаже одного из зданий находилось мирное население, а в подвалах прятались солдаты ВСУ.

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