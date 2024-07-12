Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле «тогда и сейчас»

Все хозяева знают, как быстро щенок превращается во взрослую собаку — ведь наши любимые песели растут с невероятной скоростью! Вчера он еще беззаботный дурачок, который пытается поймать свой хвост, а сегодня это уже взрослый пес, который должен вести себя спокойно и собранно, когда хозяин ведет его в кафе.
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