Мужчина погиб в ходе поножовщины из-за парковки в Москве

Конфликт из-за парковочного места произошел на улице Краснодарской в московском районе Люблино. В результате инцидента один из участников потасовки скончался, сообщили представители столичной прокуратуры в Telegram-канале.
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