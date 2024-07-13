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Подводная фотосессия в ледяной воде канадского озера — новый рекорд Гиннесса

Подводная фотосессия в ледяной воде канадского озера — новый рекорд Гиннесса

Фотограф Стивен Хэйнинг (Steve Haining) и его любимая подводная модель Кьяра Антоски (Ciara Antoski) установили рекорд Гиннесса, реализовав фотосессию на затонувших кораблях на глубине более 6 метров без использования аквалангов.

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