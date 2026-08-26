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5G на Карибах: «МегаФон» открыл роуминг на Ямайке, Барбадосе и Кайманах

5G на Карибах: «МегаФон» открыл роуминг на Ямайке, Барбадосе и Кайманах

Для подключения к 5G в поездке смартфон должен поддерживать соответствующие диапазоны Оператор «МегаФон» расширил список стран, где российские абоненты могут пользоваться сетями пятого поколения в роуминге.

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