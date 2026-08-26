5G на Карибах: «МегаФон» открыл роуминг на Ямайке, Барбадосе и Кайманах

Для подключения к 5G в поездке смартфон должен поддерживать соответствующие диапазоны Оператор «МегаФон» расширил список стран, где российские абоненты могут пользоваться сетями пятого поколения в роуминге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии