Маск поддержал Трампа после покушения на политика на митинге в Пенсильвании

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал экс-президента США Дональда Трампа после покушения на политика на предвыборном митинге в Пенсильвании.
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