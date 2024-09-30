Расходы регионов на соцполитику и ЖКХ выросли медленнее инфляции

Темпы роста расходов регионов на социальную политику, национальную экономику и ЖКХ оказались ниже годовой инфляции, говорится в сентябрьском докладе ЦБ о региональной экономике («Известия» с ним ознакомились).
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