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Представители КНР проигнорировали переговоры Украины на Мальте

Представители КНР проигнорировали переговоры Украины на Мальте

Представители Китая проигнорировали переговоры Украины на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что попытка Киева присоединить страны Глобального Юга к антироссийской коалиции в рамках переговоров на Мальте провалилась.

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