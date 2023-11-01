Представители КНР проигнорировали переговоры Украины на Мальте

Представители Китая проигнорировали переговоры Украины на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что попытка Киева присоединить страны Глобального Юга к антироссийской коалиции в рамках переговоров на Мальте провалилась.
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