В Финляндии опасаются оттока населения из-за закрытия границы с Россией

Регионам Финляндии, граничащих с Россией, грозит ускорение оттока населения из-за закрытия границы. Об этом 29 августа заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.
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