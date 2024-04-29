Визуализация в образовательном процессе.

22 апреля воспитатель дошкольного образования Осадчая Елена Владимировна выступила на заседании методического формирования с отчётом из опыта работы по использованию техник визуализации в образовательном процессе, продемонстрировала коллегам изготовленный материал, способы его применения .
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