В Британии девушка отсудила компенсацию у работодателя за шутку про русских

Девушку армянского происхождения сравнили с русской шпионкойСуд Эдинбурга обязал Управление по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) выплатить стажёрке 16,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2 млн рублей) в качестве компенсации за дискриминацию по расовому признаку.
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