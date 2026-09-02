В Британии девушка отсудила компенсацию у работодателя за шутку про русских

Девушку армянского происхождения сравнили с русской шпионкойСуд Эдинбурга обязал Управление по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) выплатить стажёрке 16,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2 млн рублей) в качестве компенсации за дискриминацию по расовому признаку.